Le Lumache colorate di via Paravera ad Aosta

Hanno destato grande curiosità le maxi lumache colorate che sono in bella evidenza sulla rotonda di via Paravera ad Aosta per annunciare la presentazione del progetto CRACKINGART: #CrackingArt: QUANDO IL RECUPERO DELLA MATERIA SI TRASFORMA IN ARTE #Regeneration_Culture.

Il progetto è una iniziativa culturale dell’Associazione Forte di Bard e la Cogne Acciai Speciali che hanno organizzato per venerdì 21 ottobre, presso il Palazzo Direzionale della Cogne l’anteprima della mostra.

Cracking Art crea le sue opere affinché queste possano essere recuperate, tritate e riciclate per produrre altre opere. Un vero e proprio ciclo della vita per affermare che anche in arte come in natura nulla si crea e nulla si distrugge. Ma tutto si trasforma. E rinasce opera d’arte.