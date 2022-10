IoNonRischio Campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Le piazze di Aosta e Cogne ospiteranno la dodicesima edizione della campagna di comunicazione nazionale finalizzata alla promozione delle buone pratiche di Protezione civile, “Io non rischio”, iniziativa insignita quest’anno, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, a “Medaglia del Presidente della Repubblica”.

Diffondere la cultura della prevenzione e accrescere la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul territorio sono gli obiettivi della campagna nazionale, a cui la Valle d’Aosta ha aderito. A 22 anni dalla ricorrenza dell’alluvione (notte tra il 14 e 15 ottobre 2000) e considerate le particolari caratteristiche del territorio valdostano, la scelta è andata, appunto, sul tema dei rischi legati all’alluvione.

Nelle piazze “E. Chanoux” di Aosta e Cogne, il compito di promuovere i corretti comportamenti da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente circostante spetta ai volontari del Sistema Protezione Civile Valle d’Aosta che, al fianco delle Istituzioni e del mondo della ricerca scientifica, saranno presenti nei punti informativi “Io non rischio”, dalle ore 9 alle 18.

Fondamentale per la riuscita della campagna di comunicazione è il coinvolgimento dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi con l’ausilio di contenuti interattivi.

L’evento pubblico si arricchisce di un momento digitale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Istituto Statale Cine-Tv Roberto Rossellini di Roma. Si tratta di una diretta streaming trasmessa sui canali social della campagna che, nella mattina del 15 ottobre, indicativamente dalla ore 11 alle 13, offrirà ai cittadini ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti.

Ci saranno anche i Volontari di Protezione Civile “Psicologi per i Popoli – Valle d’Aosta”, che da Cogne, una delle dieci “piazze” scelte dal Dipartimento nazionale, si collegheranno in diretta streaming (https://www.youtube.com/c/<wbr></wbr>DipartimentoProtezioneCivile) per dare il loro contributo e promuovere “La mia casa e i pericoli naturali”, un servizio web del Centro Funzionale Regionale dedicato ai cittadini e ai turisti di Cogne (https://casaepericoli.<wbr></wbr>regione.vda.it/) che possono così individuare i pericoli naturali a cui è sottoposta la propria abitazione e qualsiasi altro edificio.