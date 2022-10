Batailles de reines: Il busquet di Chatillon va a Bataille, Zara e Iena

In una domenica calda in cui era piacevole assistere ai "combat" in maniche di camicia, 190 bovine si sono date appuntamento a Châtillon, ai piedi del castello di Ussel, per il penultimo appuntamento con le eliminatorie autunnali delle Batailles de reines. Il prossimo appuntamento sarà domenica a Gressan, per poi arrivare domenica 23 ottobre alla finalissima regionale dell'arena della Croix-Noire di Aosta.

Ieri, in prima categoria ha trionfato "Bataille" (698 chilogrammi) di Angelo Martignon di Fénis, che in finale ha battuto "Massacre" (685 chili) di Clelia Bich di Pontey; terze hanno terminato "Bandit" (690) di Gérard Montovert di Torgnon e "Pigalle" dei fratelli Cunéaz di Valpelline, che era anche la mucca più pesante iscritta al concorso con i suoi 790 chili.

Nel secondo peso, il "bosquet" è andato a "Zara" (598) di Claudio Berthod di Doues sulla compagna di stalla e pari peso "Volèine". Terze hanno chiuso "Natty" (595) di Andrea Clerin di Pont-Saint-Martin e "Marmotta" (600) di Gino Rosaire di Quart.



In terza categoria, ha vinto "Iena" (548) di Stefano Meccheri di Champdepraz sulla compagna di stalla e pari peso "Farinella"; terze "Tracatze" (550) di Andrea Dufour di Challand-Saint-Anselme e "Reinetta" (525) di Annie e Nicole Noz di Nus.