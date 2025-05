Batailles de Reine: Baticha Jardin e Zara scendono da Valpelline con il bosquet rosso

Con 149 bovine in campo e un pubblico partecipe, si è chiusa domenica 4 maggio a Valpelline l’ultima eliminatoria di primavera del 68° Concours Régional Batailles de Reines. Una giornata carica di emozioni, segnata dal rispetto per la tradizione e dalla determinazione degli allevatori, veri custodi della cultura rurale valdostana.

A dominare la prima categoria è stata BATICHA, di Angelo Letey di Valpelline, protagonista di una finale combattuta contro PANTHERE, di Claudio Berthod di Doues. Sul terzo gradino del podio è salita MARMOTTA, di Ronny Vial di Nus, mentre al quarto posto si è classificata REINON, di André e Davide Follin di Châtillon, bovina che ha fatto segnare anche il peso più elevato della giornata: 790 chilogrammi.

In seconda categoria il trionfo è tutto di Aurelio Crétier, allevatore di Saint-Christophe, che conquista primo e secondo posto rispettivamente con JARDIN e BATAILLON. A seguire LUMIERE, della Società La Croix di Saint-Pierre, e GOLDA, dei Frères Brumin di La Salle.

Il titolo di regina della terza categoria è andato a ZARA, di Ivan Heresaz di Verrès. Sul podio anche LADY, di Iole Cerise di Etroubles, e LION, di Giulio Peaquin di Doues. Quarta piazza per MARSEILLE, di Michael Cuaz, anch’egli di Doues.

Ancora una volta, le batailles non sono soltanto gare di forza, ma momenti collettivi che mettono al centro il lavoro quotidiano degli allevatori: un mondo fatto di sacrifici, competenza, legame con la terra e con gli animali. Ogni bovina in arena racconta una storia di cura, dedizione e orgoglio che si tramanda di generazione in generazione.

Il prossimo appuntamento con il Concours è fissato per domenica 3 agosto a Etroubles, con la prima eliminatoria d’estate.