Saint Vincent: A rischio stagione invernale al Col du Joux

Da quanto è emerso dal dibattito la revisione degli impianti, in corso d’opera, è stata rallentata a causa della difficoltà nella fornitura di alcuni componenti, pertanto la gara di gestione degli impianti non è stata ancora impostata egli impianti non saranno aperti per la stagione invernale.

Nel frattempo l’Amministrazione è in attesa dello studio di sviluppo territoriale che sarà consegnato alla Regione per valutare la concessione di un contributo integrativo rispetto a quello per la revisione.

Per il futuro il Comune di Saint-Vincent punta sullo sviluppo legato al mondo della bicicletta per la stagione estiva, attività in forte sviluppo.

Per la minoranza ‘"vi è stata fretta nello spendere soldi senza però avere un’idea chiara di dove si voglia andare’’

Il Comune di Saint-Vincent dispone di una somma ingente da destinare agli interventi e il consigliere Erik Camos ha proposto la riconversione dell’ex tiro a volo in campo fotovoltaico, soluzione che potrebbe portare anche un gettito per le casse dell’Amministrazione e contestualmente generare un risparmio sui costi dei consumi delle strutture municipali.

Progetto di riqualifica già presentato 14 anni fa dall'allora consigliere comunale Paolo Ciambi.

Il sindaco, Francesco Favre, ha ricordato che la proprietà della struttura è della Regione autonoma Valle d’Aosta e che la riconversione dell’area è oggetto di un dialogo continuo fra istituzioni.

Caro vita

Sul caro vita e i continui aumenti per le famiglie in difficoltà è stata presentata una mozione dal capogruppo Antonio Iiriti per il ripristino del contributo riscaldamento a favore delle famiglie in situazione di difficoltà, ipotizzando un importo minimo di 200 euro a beneficio di 30 nuclei familiari.

La vicesindaco Maura Susanna ha ricordato che la Regione ha stanziato 4 milioni di euro per questa finalità, a beneficio delle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro.

L’Amministrazione comunale riprenderà invece nella distribuzione di buoni-spesa: un intervento immediato poiché dispone già di un Regolamento e di uno stanziamento di 30mila euro.

Per la vicesindaco ‘"le persone in difficoltà sono sempre state aiutate, anche pagando le loro bollette della luce e del riscaldamento. Chi si trova in situazione di bisogno deve segnalarsi, superando il comprensibile pudore, perché i mezzi per intervenire ci sono’’.