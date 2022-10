L'impegno della Benemerita contro le truffe

Continua senza sosta l’opera di sensibilizzazione dell'Arma dei Carabinieri finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'esecrabile fenomeno delle truffe perpetrate ai danni degli anziani. Si tratta di iniziative di rassicurazione sociale, che tendono a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell'Arma ai cittadini, con particolare riguardo nei confronti di quanti si trovano all'interno delle fasce più deboli e indifese della popolazione. Con questi presupposti, dunque, il Comando della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon ha allestito un gazebo dove incontrare e informare gli anziani in occasione del mercato settimanale nel comune di Pont Saint Martin.

Inoltre, domenica 2 ottobre, in occasione della ricorrenza della festa dei nonni, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent incontrerà i cittadini alle 10.00 presso la Chiesa di San Giorgio di Hone e alle ore 11.00 presso la Chiesa di San Pietro in Vincoli di Donnas al termine delle Sante Messe che verranno celebrate da Don paolo Quattrone. Nel corso degli incontri gli anziani riceveranno utili consigli a tutela della propria sicurezza, con suggerimenti su come evitare di rimanere vittime di truffe, fenomeno criminale ormai sempre più diffuso, messe in atto da veri e propri professionisti del crimine, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione.

Al termine degli incontri saranno distribuiti alcuni foglietti illustrativi pieghevoli, realizzati dai Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, sulla base delle linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione sulle truffe più comuni, incentrati sui concetti di prudenza, sul concetto di collaborazione con i propri vicini, ricordando che in caso di dubbi o necessità i Carabinieri sono a disposizione dei cittadini e sempre raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, numero da contattare senza preoccuparsi di disturbare.