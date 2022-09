Il risultato di Girardini è per Esprì più che positivo

Dopo aver analizzato il voto di domenica, Esprì ritiene che il consenso raccolto intorno al progetto di candidatura di Giovanni Girardini alla Camera dei Deputati "rappresenti un risultato molto positivo e altrettanto incoraggiante".

"Infatti - si legge in una nota - l’essere stati premiati da quelle 6.398 preferenze (11,90%) ottenute tra gli elettori valdostani - praticamente il doppio rispetto alla lista Rinascimento in occasione delle Regionali del 2020 (3.289 voti e 4,96%) e ciò malgrado la diminuzione degli aventi diritto di 2.000 unità, e una forte riduzione della percentuale dei votanti passata da 70,5% à 60,59%), così come all’aumento delle schede bianche e nulle".



Per Esprì si tratta di un risultao che "consolida gli ottimi legami di collaborazione tra La Renaissance Valdôtaine ed Esprì, ma permette già di individuare un primo perimetro di raccolta di parte del voto moderato, consenso che ci stimola nella costruzione di un’area riformista, autonomista e identitaria".



Alla luce di ciò e dopo oltre un anno e mezzo di lavoro e di strutturazione, Esprì è ora pronto a operare politicamente sul territorio grazie ai suoi aderenti, molti dei quali giovani. In queste ore, infatti, i soci fondatori promotori dell'Associazione: Mauro Caniggia (presidente) Rossana Scapoli, Emile Gorret, Roberto luboz e Jean-Claude Daudry, hanno depositato il suo Statuto e il suo simbolo.



Infine, al termine di questa tornata elettorale, Esprì augura "buon lavoro ai due eletti in Parlamento, espressione delle loro rispettive coalizioni. Spera, infatti, che il deputato dell’Union Valdôtaine e la Senatrice della Lega per Salvini Premier, forti dei loro consensi, possano collaborare insieme anche in Valle d’Aosta affinché la nostra regione possa risolvere al più presto i tanti problemi che la affliggono".

Mauro Nicolotti Caniggià président Esprì

-------------

Après avoir analysé attentivement le vote de dimanche dernier, Esprì estime que le consensus obtenu à la suite de la candidature de Giovanni Girardini à la Chambre des députés représente un résultat très positif et tout aussi encourageant.



En effet, 6 398 préférences ont été accordées au projet, soit 11,90% des voix exprimées, à savoir presque le double en nombre et plus du double en pourcentage par rapport à la liste Rinascimento seule aux élections régionales de 2020 (3.289 voix et 4,96% respectivement), et ce malgré une diminution de ayants droit de presque 2.000 unités ,une chute brutale de leur taux de participation (de 70,5 % à 60,59 %), et une augmentation des bulletins nuls ou blancs.



Ce résultat non seulement consolide alors les excellents liens de collaboration entre La Renaissance Valdôtaine et Esprì, mais permet déjà d’identifier un premier périmètre de concentration du vote modéré, un constat qui nous stimule dans la construction d’un espace réformiste, autonomiste et identitaire.



À la lumière de cela et après plus d’un an et demi de travail et de contacts, Esprì est maintenant prêt à opérer politiquement dans la région grâce à ses membres, dont beaucoup de jeunes. En effet, en ces heures, l’Association a déposé son Statut et son symbole.



Enfin, à l’issue de ce tour électoral, Esprì souhaite un bon travail aux deux élus au Parlement, expression de leurs coalitions. Il espère, en effet, que le député de l’Union Valdôtaine et la Sénatrice de la Lega per Salvini Premier pourront travailler ensemble pour que notre Région puisse résoudre au plus vite les nombreux problèmes qui l’affligent.