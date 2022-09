Le Digourdì di Charvensod a Edileco Run24

I ragazzi di Le Digourdì sabato 1° ottobre si cimenteranno dal pomeriggio come squadra nella corsa (non competitiva) a staffetta lungo il percorso di circa 3 chilometri nel centro storico (con partenza e arrivo in piazza Chanoux) e dalle 22,30, apriranno la serata “Silent Disco” salendo sul palco di piazza Chanoux dove interpreteranno, oltre alle loro “hit” in patois, tra cui “Tsarvensou Lido” e “La Tita Eun Vacanse”, l’ultima canzone “Bottiglie nella crotta” in italiano/patois e una inedita per preannunciare un loro nuovo imminente progetto musicale.