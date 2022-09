Gentile Direttore, sono Peron Roberta, veneta ma appassionata della Valle d'Aosta, assidua frequentatrice della montagna. Sono stata nel 2009 una dei 4 tester del Tor des Geants. Dopo aver concluso quell'esperienza unica e determinante per la realizzazione della gara ho anche ultimato le edizioni del 2010, 2018, 2019. Quest'anno era la mia quinta volta da atleta

LA LETTERA INVIATA DA ROBERTA PERON A VDATrailers



IL TOR DEGLI ESCLUSI

Domenica 18 settembre è stata la giornata conclusiva del tor des geants, la famosa gara che percorre le 2 alte vie della Valle d' Aosta con partenza ed arrivo a Courmayeur.

Il meteo avverso della notte di sabato 17, dopo 6 giorni di gara, ha modificato il destino di alcuni atleti. L' organizzazione ha dovuto, giustamente, bloccare la gara, di questo nessuno ha da dire nulla.

Il loro agire, le scelte che hanno fatto, ha però danneggiato alcuni atleti escludendoli alla festa finale anche se era un loro diritto farne parte. Sono Roberta Peron, Veneta ma amante della Valle d' Aosta ed assidua frequentatrice della montagna.

Ho partecipato all' edizione zero del tor des geants e questa era la quinta volta che partecipavo a questa avventura ( ho terminato le edizioni 2009, 2010, 2018, 2019) e diverse volte ho seguito degli amici che partecipavano , altre volte ho fatto il volontor. Ho fatto anche 4 volte la Petit trotte a Leon e

diversi ultratrail in diverse nazioni acquisendo una grande esperienza.

Durante la notte di sabato, gara in corso, una perturbazione si abbatte sul percorso di gara con neve fino ai 2000 metri.

Non c'è problema, siamo gli ultimi a scendere da Col Champillon ma stiamo bene e siamo in orario con i tempi. Soccorriamo un atleta inglese che scivolato è ferito ed è in ipotermia. Dedichiamo, giustamente, parte del nostro tempo ad aiutarlo.

Lasciamo le scope e ripartiamo verso Ponteilles dove NON troviamo nessuno. Arrivano due auto che ci dicono che dobbiamo fermarci lì. Io non ci sto, dico che siamo in grado di arrivare a Bosses. Non ci hanno dato il ristoro, hanno detto che hanno chiuso tutto, non ci segnano neppure il passaggio, ci dicono che la gara è stata fermata.

Iniziamo a camminare ma ci dicono che l' organizzazione non vuole che proseguiamo perchè ci sarebbero difficoltà a venirci a prendere sulla poderale. Continuano a cambiare versione e l'ultima è che l'organizzazione ferma definitivamente la gara.

Tutti dobbiamo raggiungere subito Bosses dove ci rileveranno il passaggio e che saremo considerati TUTTI finisher lì. Praticamente ci obbligano ad andare con loro.

Arriviamo in massa a Bosses dove non rilevano automaticamente quasi più. Il mio passaggio, come quello di altri, verrà scritto su dei foglietti volanti che poi non saranno tutti registrati. Ma noi ne siamo inconsapevoli perchè ci fidiamo dell'organizzazione che dovrebbe seguirci. Tra l' altro dovevamo avere

dei GPS con noi che invece non abbiamo avuto.

Tutto è allo sbando. A Bosses aspettavano solo noi ultimi per chiudere ma devono reinventarsi tutto perchè fanno scendere anche chi aveva raggiunto l' alpeggio di Merdeaux ma impossibilitati a proseguire. Qui gli atleti sono stati messi in protezione dai malgari!

Nessuna comunicazione al telefono dall' organizzazione, ci siamo sentiti completamente abbandonati, nulla sapevamo del nostro destino. E si che eravamo obbligati a tenere il telefono acceso per le comunicazioni. A Bosses è stato rilevato il passaggio a qualcuno che era con me (poi finisher) ma non è stato controllato qualcun' altro che era già salito all' alpeggio e anche ridisceso (non risultando pertanto tra i finisher).



L' organizzazione cambia tre versioni nel giro di poco.



Prima eravamo tutti finisher ovunque eravamo al momento della chiusura della gara. Mi sembrava la soluzione più giusta, certo che finisher non lo siamo nessuno ma almeno si può festeggiare ugualmente anche se non è andata come si voleva.



Poi arriva, mentre ci portano con il pulmino a Courmayeur, il comunicato che, solo chi è passato a Bosses entro le 4:00 del mattino può essere considerato finisher.

Uno dei concorrenti, Marco Patacchini, chirurgo ortopedico molto conosciuto, si infuria e posta su facebook la volontà di unire le forze per fare un ricorso.

Un paio di ore dopo qualcuno mi avvisa che l'organizzazione ha cambiato versione e aumenta di due ore il passaggio a Bosses.



Vado a controllare ....beh, siamo in sette persone escluse perchè alla fine vedo che vengono considerate finisher anche le persone che erano con me e che hanno rilevato a Bosses alle ore 8:00, quindi 2 ore oltre. Ma ce ne sono parecchie in questa situazione.

Chiedo lumi ma mi viene detto che non si possono fare ulteriori concessioni, ma questa non era una concessione, il problema era stato creato dall' organizzazione, noi eravamo perfettamente in grado di raggiungere Bosses prima dei cancelli ma siamo stati fermati contro volontà.



Domenica doveva essere la festa del tor per tutti e invece momenti di tristezza hanno pervaso sui sette poveri atleti, senza una valida motivazione.

MI sembra doveroso che anche queste ultime sette persone siano incluse alla festa, non trattate nel modo in cui sono state trattate.



Hanno reso inutilmente triste una domenica, dopo sei giorni di grande impegno sui colli valdostani, atleti che erano regolarmente in gara, dentro i cancelli.

Guardate la classifica online, queste 7 persone non sono considerate né finisher nè DNF perche' ancora in gara nei tempi.



Un comportamento inadatto ad un evento del genere ed irrispettoso nei confronti di tutti noi, di quanto noi abbiamo dato in questa avventura seppur ognuno con i propri problemi.

Chiedo pertanto all'organizzazione di correggere l' errore che hanno fatto a breve e di rendere onore anche agli ultimi sette atleti per il valore stesso che loro hanno, assieme a tutti gli altri.

In fede

Roberta Peron

