Fondazione Formazione Professionale Turistica di Châtillon cerca Direttore

La Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del Direttore della Fondazione.

Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno ed esclusivo e sarà regolato da un contratto di lavoro di diritto privato.

Il Direttore assolverà tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 20/1991, dallo Statuto e dai Regolamenti della Fondazione, consultabili sul sito internet della Fondazione www.fondazioneturistica.it, sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – TRASPARENZA PARTOUT.

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica sono disponibili sul sito della Fondazione www.fondazioneturistica.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 26 settembre 2022