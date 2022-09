Montagne enseignée – Montagne enseignante ou du futur de la société en milieu alpin

Le professeur Alessandro Celi, président du comité scientifique de la Fondation Émile Chanoux, a participé au colloque organisé par l'Association Internationale pour l'Histoire des Alpes Montagne enseignée - Montagne enseignante qui s'est tenu sur le domaine universitaire de Grenoble et dans la commune de La Mure en Isère, les 8, 9 et 10 septembre derniers.

Le but de l'initiative était celui de présenter la montagne en tant que lieu où des pratiques éducatives particulières se sont développées, mais aussi un lieu qui est objet d'enseignement et dont l'image varie selon les époques et les usages de cet enseignement.

Ainsi quelques vingt rapporteurs ont illustré leurs recherches portant, par exemple, sur l'éducation dans les hameaux de Savoie dans la première moitié du XIXe siècle, sur les origines montagnardes du fédéralisme au XVIIIe, sur la représentation des montagnes dans les tableaux du peintre savoyard Claude Hugard pour l'École des Mines de Paris, réalisés entre 1852 et 1859, mais aussi sur l'image de la montagne imposé par l'entraînement militaire en milieu alpin, à partir de la fondation des troupes de montagne – alpini italiens et chasseurs alpins français – et de la création des écoles militaires de Chamonix et d'Aoste et, encore, sur les pratiques didactiques mises en place aujourd’hui dans les Appalaches aux États-Unis ou dans l'école moyenne de Mosso dans le Biellais.

Les différents prismes à travers lesquels l'objet montagne a été analysé ont offert une importante occasion d'enrichissement culturel et théorique à tous les participants, mais ils ont aussi permis à la population de La Mure de comprendre quels pourraient être les bénéfices du tourisme culturel dans une commune de moyenne montagne en quête d’identité après la fermeture de la mine d'anthracite ayant marqué l'économie locale jusqu'à la fin des années 1990.

À ce propos, il faut rappeler que ce colloque était inséré à l'intérieur d'un projet de développement de la communauté des communes de la Matheysine, financé par des partenaires publics et privés, sous la direction scientifique de l'Université de Grenoble et, en particulier, de son Laboratoire d’excellence ITTEM (Innovations et transitions territoriales en montagne), au sein duquel des chercheuses et des chercheurs issus de neuf laboratoires en sciences humaines et sociales œuvrent pour accompagner l’action publique en montagne en élaborant des projets avec les actrices et acteurs des territoires, dans une perspective de développement soutenable.

Le Président de la Fondation, Marco Gheller, déclare: « La participation de la Fondation au colloque s’insère dans le sillon de la collaboration avec l'ITTEM, qui date de 2015 et a déjà porté à la publication d’un ouvrage collectif en 2018, présenté aussi à Aoste. Plus en général, elle est l’expression de la volonté de l’institut que je préside de nouer et maintenir des collaborations avec les centres de recherche à niveau international, en particulier ceux qui s’intéressent au futur des milieux alpins et montagnards ».

Signature d’un protocole de collaboration avec la Fondazione Fiemme Per à Cavalese

Le Président de la Fondation, Marco Gheller, c’est quant à lui rendu à Cavalese pour signer, au siège de la Magnifica Comunità di Fiemme, un protocole de collaboration avec la Fondazione Fiemme Per pour affronter et étudier les problématiques communes de nos vallées alpines.

Mauro Gilmozzi, président de Fiemme Per, a déclaré: « La firma del protocollo d’intesa è un primo passo per attivare iniziative di approfondimento congiunto nel campo degli studi sullo sviluppo di un’economia sostenibile per le Comunità della montagna alpina e più in generale per le aree montane decentrate dalle Città metropolitane ».

Pour Monsieur Gheller: « Lavorare in sinergia con Fiemme PER sui temi della creatività, dell’innovazione, dell’imprenditorialità, delle imprese di comunità, anche in un’ottica di recupero all’economia di zone marginali o comunque svantaggiate è importante per la crescita dei nostri territori ».