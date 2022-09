Quart: Verso scioglimento associazione asilo nido Saint-Christophe, Quart e Brissogne

“In sostanza con questa variazione si vanno ad utilizzare euro 39.800 dall’avanzo disponibile conservando così ancora euro 1.187.546 dello stesso avanzo che, da qui a fine anno, dovrà essere utilizzato, se non giungeranno ulteriori contributi o aiuti in tal senso, per coprire i maggiori oneri derivanti dall’aumento del costo dei materiali, applicato per legge, sui lavori delle scuole elementari attualmente in corso”. Il sindaco Quart, Fabrizio Bertholin, commenta il provvedimento contabile approvato dal Consiglio comunale.

Più in generale la variazione di bilancio pareggia di poco più di 60 mila euro. Tra le nuove entrate è presente un contributo statale per l’energia elettrica di euro 10.117, un contributo statale di euro 4.654 per i centri estivi e ancora trasferimenti regionali per le minori entrate del canone unico fino a marzo 2022 per 1.903€.

In entrata anche il contributo regionale di euro 6.250 per l’acquisto del nuovo automezzo ibrido Jeep Renegade in utilizzo al personale comunale.

Nelle uscite sono stati aggiunti euro 3.000 per asfalti, euro 36.000 di aumento del quadro economico del forno di Vignil, opera oggetto di cofinanziamento GAL, somma necessaria per l’adeguamento del costo dei materiali.

Inoltre euro 4.000 per l’acquisto di materiali utili ai cantonieri e per l’aspira-liquidi in uso alle scuole medie. Euro 3.000 per la sostituzione del bollitore dell’impianto di riscaldamento del campo sportivo.

Sono stati stanziati inoltre euro 15.000 che serviranno per l’impianto dei nuovi programmi informatici nel 2023, condivisi con tutti gli enti locali della Valle d’Aosta.

Oltre all’analisi e alla valutazione per all’avvio del procedimento di scioglimento dell’associazione asilo nido Saint-Christophe, Quart e Brissogne con relativa assegnazione dei beni. Lo scioglimento, come ha spiegato il sindaco, è dato dal fatto che a seguito della legge regionale 6/2014 la gestione del nido è passata in capo alla Unité M. Emilius. Il consiglio ha pure approvato lo schema di convenzione per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso l’area sportiva di Les Iles in Comune di Brissogne.