Aosta: Il Quartiere Dora avrà un nuovo asilo nido e sarà ampliata la scuola

Con 60 punti è stato ammesso a finanziamento il progetto per la realizzazione di un asilo nido da 24 posti in piazza Battaglione Cervino al posto del prefabbricato che oggi ospita la mensa scolastica destinato a demolizione. Quello del Comune di Aosta è stato l'unico progetto della Valle d'Aosta ammesso.

Il finanziamento concesso ammonta a 614.853,75 euro. La seconda notizia positiva, collegata alla prima, concerne la comunicazione dello scioglimento della riserva per l’ammissione al finanziamento del progetto di ampliamento della vicina scuola elementare del quartiere, ammesso con riserva nel mese di giugno, dove troverà posto la nuova mensa scolastica per i bambini.

In questo caso le risorse economiche assegnate ammontano a 625.275 euro. I due interventi finanziati dal PNRR si affiancano alla più vasta riqualificazione del quartiere Dora, suddivisa in tre distinti progetti, prevista dal bando di Rigenerazione Urbana approvato per un valore di circa 13 milioni di euro anch’esso a valere sul PNRR, in particolare sulla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.