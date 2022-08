Allein: Tutti al lavoro per la festa della patata

La Fëta di Trifolle è nata ad Allein negli anni '90: il paese della Coumba Freide ha pensato a una sagra che potesse diventare un appuntamento fisso e di richiamo per i turisti. La scelta è caduta sulla patata, alimento molto diffuso che da secoli rappresenta la quotidianità e la tradizione per gli abitanti della zona, con varietà locali e risultati eccellenti grazie ai terreni sabbiosi.

La festa è nata per celebrare la patata sotto diverse forme, innanzitutto presentando una particolare zuppa cucinata in tempi remoti dai contadini di Allein, la sorsa. Grazie all'impegno della Pro loco di Allein, supportata dall'amministrazione comunale e dall'impegno di ogni singolo abitante del paese, la Fëta di Trifolle è diventata una sagra unica, amata dagli abitanti della zona e da tutti coloro che vogliono riscoprire l'atmosfera, l'ospitalità e la cucina tipiche di un tempo lontano. La festa delle patate torna quest'anno, dopo lo stop per la pandemia di Covid-19, da venerdì a domenica.

Venerdì si inizia alle 19 con la Rencontre des Couscrits, la giornata di festa e incontri dei diciottenni da tuta la Valle d'Aosta. Il ristorante apre alle 19 con panini con lo Jambon alla brace di Saint-Oyen e patatine; dalle 22 inizia la musica della discoteca mobile con dj Bassanini, a ingresso gratuito; all'una, si tiene l'elezione di Miss e di Mister Coscritto 2022. Sabato e domenica, il ristorante apre alle 12.30 per il pranzo e e alle 19 per la cena, con un menù a base di patate e con servizio ai tavoli (no self-service): sono proposti tartiflette, gnocchi, stinco o scaloppine, patatine fritte e dessert.

Sabato alle 15, pomeriggio in compagnia del Coro Sant'Orso; giochi per bambini. La sera, dalle 21.30, serata danzante con l'orchestra Le Nostre Valli, con ingresso a 8 euro. Domenica si inizia alle 11 con la messa. Alle 15 è in programma una gara di pétanque a baraonda, valida per il Memorial Ercole Bruson; nel pomeriggio sono previsti giochi per i bambini. L'ultima serata danzante sarà dalle 21.30 con Erik e Le Poudzo Valdoten, con ingresso libero.