Minerali e fossili in mostra a Saint Vincent

Sabato 20 e domenica 21 agosto, dalle h 10.00, presso il Centro Congressi comunale di Saint-Vincent, in Via Vuillerminaz 8, il Cenacolo Italo Mus organizza la ormai storica “manifestazione di Borsa e Scambio del Minerale e del Fossile”.

“Siamo giunti alla 42° edizione – dice Bartolomeo Déanoz, Presidente del rinnovato direttivo e prosegue - Ci tenevamo molto a riprendere, dopo la forzata pausa Covid, anche in memoria dello storico Presidente Marco Macrobio, che ci ha lasciati, troppo presto, alcuni mesi fa”.

Nei giorni della mostra sarà possibile effettuare visite guidate del Museo del Minerale e del Fossile, sito in Piazza del Mercato, con gruppi organizzati, dalle 14.30 alle 15.30 di sabato 20 e alle h 11.30 e 16.00 di domenica 21, partendo dal Centro Congressi, luogo della Mostra.

Espositori e visitatori alla manifestazione, potranno trovare pezzi di pregio, per collezionisti, ma anche monili e oggetti realizzati con minerali e fossili, da acquistare per ricordo o da offrire ad amici e parenti rimasti a casa. Una piacevole scoperta attende chi non vi è mai stato ed è l’occasione per una visita alla cittadina di Saint Vincent, non solo per le sue famosissime Terme o per il noto Casino, ma anche per un interessantissimo sito archeologico, sotto la Chiesa Parrocchiale o per andare alla scoperta dell’enogastronomia locale.