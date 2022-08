BUON FERRAGOSTO A TUTTI

Ferragosto con regole anti covid menostringenti per contrastare la diffusione dei contagi, ma è comunque necessario tenere alta la guardia e la responsabilità di ognuno nei confrnti degli altri. Meglio evitare assembramenti.

Ferragosto è il nome laico del 15 agosto. Per la chiesa è l’Assunzione della Vergine Maria. Non è festa laica, in origine, quella del culmine dell’estate, ma festività religiosa, in rosso sul calendario. La festa è tutta italiana, negli altri Paesi la festività estiva per eccellenza è nella notte di San Giovanni, fra il 23 e il 24 giugno.

ASSUNZIONE DI MARIA

La chiesa cattolica ha indicato la festività del 15 agosto, come data dell’Assunzione della Vergine Maria. È il passaggio diretto, anima e corpo, della madre di Gesù in paradiso al termine della sua vita terrena.

Gli ortodossi celebrano in questa data la dormizione di Maria, come se la Vergine non fosse morta, ma fosse caduta in un sonno profondo prima di essere assunta in cielo. I protestanti non credono nell’assunzione, non presente nella Bibbia.

LE FERIE DI AUGUSTO

La storia è però sempre più antica del VII secolo in cui è entrata nella tradizione cattolica. Il termine Ferragosto viene dal latino. Se il mese di agosto prende il nome dall’imperatore Augusto, lo stesso vale per la festività di questo mese che deriva da feriae Augusti, festività istituita sempre da Augusto nel 18 a.C.

Augusto aveva istituzionalizzato feste, dando il nome gli augustali, che già esistevano nei secoli precedenti in questo periodo dell’anno. Erano i Vinalia rustica o i Consualia, appuntamenti legati alla fine dei lavori nelle campagne.

Le vacanze di Augusto, feriae Augusti, erano dunque un periodo di riposo dopo l’attività agricola e comprendevano giochi e festeggiamenti con animali, anche da lavoro, e corse di cavalli. Duravano per gran parte del mese di agosto.