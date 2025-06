Io Non Ti Abbandono: in rete la campagna estiva contro l’abbandono degli animali

Con l’arrivo dell’estate, in Italia si ripete un dramma silenzioso quanto crudele: migliaia di animali domestici vengono abbandonati, lasciati sul ciglio delle strade, nei parcheggi, nelle campagne, destinati a un destino incerto. Eppure, l’abbandono non è solo un gesto di inciviltà: è un reato, punito dal codice penale, ed è anche un grave rischio per la sicurezza stradale.

Per questo il Partito Animalista Italiano, guidato dall’avvocato Cristiano Ceriello, ha dato il via alla campagna nazionale #IoNonTiAbbandono, supportata da un sito dedicato — www.ionontiabbandono.org — dove è possibile segnalare, anche in forma anonima, casi di abbandono o maltrattamento di animali. Le segnalazioni, come spiegano i promotori, saranno direttamente prese in carico dall’ufficio legale del Partito, per consentire un intervento tempestivo.

«Abbiamo voluto creare uno strumento concreto», afferma l’avv. Ceriello, «per dare voce a chi spesso viene ignorato, soprattutto in estate, quando aumentano le segnalazioni ma spesso mancano canali efficaci e diretti di denuncia».

I numeri, purtroppo, parlano chiaro: 130.000 animali abbandonati ogni anno in Italia, secondo le stime, con un picco estivo impressionante. 80.000 cani, 50.000 gatti, molti dei quali non sopravvivono alla fame, agli incidenti o alla vita randagia. Il tasso di sopravvivenza è drammaticamente basso: meno del 20%.

E il 2023 ha mostrato un trend che non accenna a migliorare. Come ricorda Patrick Battipaglia, responsabile dell’Ufficio Stampa del Partito Animalista, «solo lo scorso anno abbiamo registrato una media di 384 abbandoni al giorno, con un’escalation in estate. Da qui la necessità di un sito per intercettare e gestire tempestivamente le segnalazioni».

Il portale permette a ogni cittadino di diventare sentinella del territorio: bastano pochi clic per far arrivare la segnalazione direttamente agli esperti legali, che possono poi attivare denunce, procedimenti e coinvolgere le autorità competenti. La tutela degli animali non può essere solo uno slogan: deve tradursi in azioni concrete, rapide e coordinate.

Perché abbandonare un animale significa spezzare un legame, tradire una fiducia. Significa infliggere una sofferenza ingiustificabile. E soprattutto, significa violare la legge. Con “Io Non Ti Abbandono”, chi ama gli animali ha finalmente un alleato in più.

Un piccolo gesto può fare la differenza. Segnalare un abbandono non è solo un atto di civiltà, è un dovere morale.