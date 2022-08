Fondation Grand Paradis ricerca personale e collaboratori per entrare in un team creativo e dinamico

“Energia, dinamismo, innovazione, natura e cultura” queste le parole chiave e gli ingredienti principali alla base dell’attività di Fondation Grand Paradis, che con questo job day intende intercettare risorse umane e/o professionisti capaci, con le loro competenze, di portare avanti i numerosi progetti che la Fondazione mette in campo per far crescere il territorio di riferimento.

Per questo aprirà le sue porte a chi vorrà presentare la propria candidatura in occasione di un job day che si svolgerà presso la propria sede al Villaggio Minatori di Cogne mercoledì 14 settembre. Sarà l’opportunità per chi lo desidera di farsi conoscere e per la Fondazione di incontrare nuove potenziali risorse da integrare al proprio organico o con cui avviare collaborazioni.

La sede istituzionale della Fondazione è a Cogne, ma già dal 2017 Fondation Grand Paradis adotta per le sue risorse anche soluzioni di smart working.

Per partecipare al job day è necessario approfondire la conoscenza di Fondation Grand Paradis sul presente sito web e, successivamente, inviare a info@grand-paradis.it :

- il proprio curriculum vitae(max. 2 pagine);

- una lettera di motivazione(max. 1 pagina), in cui si illustri in che modo le proprie competenze possano essere calate nel contesto di Fondation Grand Paradis per creare valore per il territorio;

- il modulo di partecipazione disponibile sul sito www.grand-paradis.it, compilato e firmato in tutte le sue parti.

Tutti i documenti dovranno essere inviati entro il 12 settembre. I candidati parteciperanno ad un colloquio di gruppo - che si terrà alle ore 10.00 presso la sede del Villaggio Minatori VM - in cui potranno presentarsi e mettere a fattor comune le proprie idee e proposte.

I profili più in linea con quanto ricercato saranno convocati per un colloquio individuale nel pomeriggio dello stesso giorno.