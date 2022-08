Ivrea: Comune Ivrea e Pd chiedono di valutare alternative a elettreficazione ferrovia

«La ferrovia Ivrea-Aosta va elettrificata, occorre però intervenire salvaguardando il patrimonio storico e culturale e creando minori disagi possibili ai cittadini. Per questi motivi mi sono attivato con il Ministero delle Infrastrutture che ha assicurato la sua disponibilità a incontrare l'amministrazione di Ivrea per verificare la fattibilità della loro proposta». Questa la dichiarazione di Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera. riportata dal sito Ferrovie.info.

Secondo quanto riporta il sito, "I cantieri, se venisse confermato l'attuale programma di lavori - sottolinea Gariglio - avrebbero gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina e per anni sul traffico ferroviario. Potrebbero inoltre danneggiare alcuni luoghi di pregio come il Lungo Dora".

IL NUOVO PROGETTO DEL 2022 DI ELETTRIFICAZIONE DELLA TRATTA IVREA - AOSTA

La novità più significativa è che il progetto di elettrificazione della tratta Ivrea - Aosta è stato inserito nelle opere comprese nel PNRR.

Questo farà si che a prevalere saranno le ragioni nazionali rispetto alle difficoltà e le opposizioni che sono sorte qua e là contro la realizzazione di questo intervento che certamente comporterà gravi disagi, soprattutto agli utenti valdostani, ma non solo.

Il costo complessivo dell'opera dovrebbe essere di 146 milioni di euro, i lavori dovrebbero iniziare nel gennaio del 2024 e concludersi a metà del 2026. Con la fase dei collaudi, però, la tratta Ivrea - Aosta verrà chiusa per poco meno di 3 anni.

Quello che è stato presentato nel marzo di quest'anno, 2022, è il progetto definitivo dell'opera, che riprende in gran parte il progetto preliminare presentato nel 2010 da RFI alla Valutazione di Impatto Ambientale.