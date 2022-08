Pays d’Aoste Souverain con gli autonomisti solo con impegno per zona franca

Pays d’Aoste Souverain pur restando un movimento politico indipendentista osserva positivamente il raggruppamento del fronte autonomista dal quale ha già ricevuto inviti alla collaborazione per le prossime elezioni politiche. A tal proposito si esprimerà positivamente unicamente con un programma condiviso e sottoscritto dalle parti in cui sia espressamente evidenziato l’impegno per l’attuazione della Zona Franca, la rivendicazione della proprietà, uso e quindi ricavi conseguenti delle acque, il riconoscimento del diritto all’Autodeterminazione per la Vallée d’Aoste. Qualora questi punti non siano condivisi PAS valuterà se non dare alcun valore alle imminenti elezioni oppure presentarsi con propri candidati.

Pays d'Aoste Souverain, tout en restant un mouvement politique indépendantiste, observe positivement le regroupement du front autonomiste dont il a déjà reçu des invitations à collaborer pour les prochaines élections politiques.

À cet égard, il ne s'exprimera positivement qu'avec un programme partagé et signé par les différents sujets politiques impliqués dans lequel l'engagement pour la mise en œuvre de la zone franche est expressément mis en évidence, la revendication de propriété, d'utilisation et donc de revenus conséquents des eaux, la reconnaissance du droit à l'auto-détermination pour la Vallée d'Aoste.

Si ces points ne sont pas partagés, PAS examinera s'il convient de ne donner aucune valeur aux prochaines élections ou de proposer ses propres candidats.