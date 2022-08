GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Octroi d’une subvention en faveur du Consulat régional Vallée d’Aoste de la Fédération «Maîtres du Travail d’Italie» à titre de concours aux frais de fonctionnement de l’activité annuelle 2022, aux termes de la loi régionale n° 61/94.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Istituzione, ai sensi della Lr 15/2022, di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle società di gestione degli impianti e degli enti locali coinvolti, nonché da altri soggetti pubblici o privati del territorio, finalizzato a condividere criteri e modalità per la redazione degli accordi di cooperazione tra le società di gestione degli impianti e i Comuni interessati da attività di esercizio di piccole stazioni sciistiche, al fine del mantenimento e dello sviluppo dell'offerta turistica delle piccole stazioni.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Approvazione delle linee guida per il riconoscimento e lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale in Valle d’Aosta, in attuazione della legge regionale 18 maggio 2021, n. 12, e del relativo logo delle fattorie sociali.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvazione della variazione di bilancio, con prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste per l’anno 2022, per l’importo di 148mila 407 euro, per lavori di somma urgenza di disalveo del torrente Colombaz nel Comune di Morgex.

Definito il nuovo accordo biennale tra le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM), per le operazioni di rilievo topografico e geo-localizzazione di precisione finalizzate ad applicazioni di interesse istituzionale.

Approvato il Programma delle acquisizioni di forniture e servizi dell’Ammi­nistrazione regionale per il biennio 2022-2023, al fine di poter avviare le procedure per la verifica della vulnerabilità sismica della sede dell’Istituzione Gervasone e della sede dell’Istituto Alberghiero, in comune di Châtillon.

Concessione di un contributo al Comune di Courmayeur, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5/2001, per il sistema di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, relativamente alla gestione della strada comunale della Val Ferret, per un importo complessivo di euro 243mila 791;

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Approbation de l’organisation de la septième édition de l’initiative transfrontalière «Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi» qui se déroulera les 15 et 16 octobre 2022 simultanément dans les territoires de la Région Vallée d’Aoste, de la Région Lombardie, du Val Poschiavo dans le canton suisse des Grisons, dans les communautés piémontaises situées dans le Parc Naturel Haute Vallée Antrona, dans la Commune de Lozzolo en Piémont, dans le Parc naturel des Bauges en Savoie, dans le Valais, et en Upper Gorenjska Slovénie.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul “Documento programmatico per percorsi della rete di emergenza-urgenza in Chirurgia della mano” per implementare il sistema della rete dei traumi della mano e garantire così un corretto intervento in ambito regionale, nel rispetto delle linee guida nazionali.