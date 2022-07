Gressan: Il 6 agosto apertura palestra arrampicata Les Iles

Stanno terminando in questi giorni i lavori di realizzazione degli impianti di illuminazione e videosorveglianza nella palestra di arrampicata artificiale realizzata presso l’area sportiva di Les Iles. Lo hase noto il sindaco Michel Martinet che ha annunciato che "che la stessa sarà pertanto usufruibile dal pubblico a partire da sabato 6 agosto prossimo.

"Per ragioni di rispetto della norma sulla “Par Conditio” in relazione alle prossime elezioni politiche, faccio presente - ha detto Martinet - che non si può procedere ad una cerimonia di inaugurazione ufficiale, che comunque verrà organizzata non appena possibile dopo il 25 di settembre".