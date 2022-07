Emergenza siccità: cosa fare per contrastarla e l’impegno di CVA

Allarme siccità, fiumi a secco, laghi prosciugati, razionamento dell’acqua: è questo il preoccupante “bollettino medico” della nostra Penisola, dove ogni giorno si allunga la lista di Regioni che dichiarano lo stato di emergenza.

Una situazione che appare in continuo peggioramento: in base agli ultimi dati Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, risulta che il 28% del territorio nazionale è a rischio desertificazione.

Un problema che non si concentra solo al Sud, ma che ormai tocca da vicino anche il Nord Italia, come dimostra l’abbassamento del livello del Po, il cui livello idrometrico in prossimità del Ponte della Becca è sceso a meno 3,7 metri (livello più basso degli ultimi 70 anni), e di molti altri fiumi e laghi del Settentrione, ad esempio il Lago Maggiore con un grado di riempimento del 22,7%, e quello di Como che è al 30,6%.