Valgrisenche: Serata per scoprire Nordic Walking

La serata è a cura degli istruttori SINW della ASD Nordic Walking Grand Combin e sarà occasione per scoprire in cosa consiste la tecnica, dove poterla praticare, i benefici che ne possono derivare e altre curiosità relative a questa disciplina.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com.

*****

Il nordic walking, o camminata nordica, è una camminata naturale alla quale viene aggiunto l’utilizzo funzionale all’avanzamento di due bastoncini, che hanno la funzione di creare un vincolo sul terreno, permettendo alle braccia di realizzare una spinta, coinvolgendo i muscoli di tutto il corpo.

Per utilizzare efficacemente i bastoncini per ottenere il massimo dei benefici, è fondamentale apprendere e mettere in pratica correttamente la tecnica.

La Scuola Italiana Nordic Walking per l’acquisizione della tecnica corretta ha sviluppato una razionale ed efficace progressione tecnico-didattica che prevede le seguenti 5 fasi di apprendimento:

1) rilassamento e recupero della camminata naturale;

2) sviluppo coordinativo tecnica alternata;

3) elementi posturali

4) respirazione;

5) tecniche avanzate;