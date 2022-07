Valgrisenche: Da oggi nuova linea bus per collegamento con Villeneuve

Il Comune di Valgrisenche, in collaborazione con la ditta Arriva e con la preziosacollaborazione degli uffici Viabilità e Trasporti della RAVA, è riuscito ad attivare ilprolungamento della linea di trasporto pubblico Villeneuve-Valgrisenche fino in fondo allago di Beauregard, in frazione Usellières.

Questa scelta, fortemente sentita, è stata dettata sia per ridurre l’impatto automobilisticonella parte alta di Valgrisenche, da dove partono le principali e più conosciute camminate, sia per agevolare i numerosi escursionisti che percorrendo l’alta via n. 2 hanno modo di accorciare la tappa che dal rifugio Deffeyes arriva al rifugio Chalet de l’Epée.

