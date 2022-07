Visite en Vallée d’Aoste du Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez

La nécessité d’imprimer un nouvel élan politique à la Stratégie de l’Union européenne pour les régions alpines et l’hypothèse d’une nouvelle coopération sur le thème de l’hydrogène, grâce à la collaboration dans le cadre des programmes de la Commission européenne : ce sont les deux dossiers sur lesquels se sont penchés, lors de leur rencontre de cet après-midi, au Palais régional d’Aoste, le Président de la Région française Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et le Président de la Région autonome Vallée d’Aoste Erik Lavevaz, ainsi que l’Assesseur à l’Éducation, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à participation régionale, Luciano Caveri. Le maire de Chamonix, Éric Fournier, a également participé à cette réunion de travail.

Au cours de ces échanges, d’autres sujets ont également été abordés, dont le problème des changements climatiques en montagne et celui de la gestion des glaciers. Les deux Régions frontalières ont aussi confirmé leur volonté de renforcer leur collaboration dans le cadre du programme de coopération transfrontalière ALCOTRA, notamment en développant différents projets dans les secteurs de la santé de montagne, de la télémédecine et de la lutte contre le dépeuplement des zones rurales de montagne. Una partie de la réunion a été consacrée au Tunnel du Mont-Blanc et aux questions que soulèvent l’entretien et le développement de cette liaison internationale.

« Même si les dimensions et le poids économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas comparables à ceux de la Vallée d’Aoste – ont souligné le Président Lavevaz et l’Assesseur Caveri – nos deux réalités ont beaucoup de points communs, que le renforcement de la collaboration entre nos institutions nous permettra d’aborder avec davantage d’efficacité. Le dialogue fructueux avec le Président Laurent Wauquiez nous a permis d’éclaircir certains points délicats de la coopération transfrontalière et, notamment, les problèmes que les changements climatiques posent à tous, mais aussi l’avenir du Tunnel du Mont-Blanc, sujet sur lequel nous allons travailler au cours des prochains mois en synergie ».

« La Vallée d’Aoste est un territoire avec lequel nous entretenons des liens profonds hérités de siècles d’histoire. Nous avons un patrimoine commun : culturel, linguistique mais aussi naturel avec ce trésor que constitue notre massif alpin. Ces similitudes soulèvent nécessairement des enjeux auxquels nous devons répondre ensemble. A ce titre, je suis ravi que nous ayons pu échanger avec le Président Erik Lavevaz afin de stimuler et renforcer cette coopération transfrontalière qui est essentielle si nous voulons relever les grands défis qui se présentent à nous notamment dans les domaines de l’environnement, de la ruralité, de la santé et des mobilités » a déclaré Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.