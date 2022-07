Du 8 juillet au 28 août, le château de Bosses accueillera l'exposition "La montagne dans l'art", organisée avec le soutien du Conseil de la Vallée et de la Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses. L'inauguration aura lieu vendredi à 18h30.

Siro Viérin, sculpteur professionnel depuis plus de 45 ans qui vit et travaille à Saint-Oyen, et Ludovico Crétier d'Aoste, alias Eleusi, né en 2002, passionné depuis toujours par l'illustration et la bande dessinée, seront les protagonistes de cette édition.