Pollein: Cinema all’aperto e cabaret per l’E…state a Pollein

Cosa c’è di meglio che stare all’aria aperta, godendosi le serate estive in un contesto naturale potendo guardare un film o ridere degli sketch di uno spettacolo di cabaret? All’area verde Grand Place di Pollein quest’estate è possibile.

E…state a Pollein è l’iniziativa dedicata a tutti, organizzata dal comune di Pollein e dalla Biblioteca comunale in collaborazione con Ablrrificio, l’associazione Aiace e M-Lab, con eventi di intrattenimento serale in un’atmosfera di relax e divertimento. Quattro “Picnic d’autore”, in collaborazione con Aiace per la rassegna “A macchia d’olio”, porteranno all’area verde il cinema all’aperto ogni due venerdì alle 21.30. Si comincia l’8 luglio con il cinema in famiglia e la proiezione del film Titan A.E. di Don Bluth, per poi passare, il 22, con il cult Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter. Ad agosto, spazio alle collaborazioni con i grandi festival: il 5 una selezione di cortometraggi a cura del Vienna Shorts Film Festival, mentre il 19 la proiezione di uno dei documentari vincitori della 25ª edizione del Festival Cervino Cinemountain. In caso di maltempo, gli eventi saranno recuperati la domenica con lo stesso orario.

Il 27 agosto alle 21 si ride di gusto con due spettacoli di cabaret firmati da Gigi Travostino con “Eh sto abbastanza bene” e Giancarlo Kalabrugovic (il “Pino dei Palazzi” di Zelig) con “Un’infanzia difficile”, comici noti in televisione e non solo. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il Municipio nella sala al terzo piano fino ad esaurimento dei 40 posti.

Gli eventi sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere via WhatsApp allo 0165 254919.