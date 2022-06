Chiusa per quattro notti l'autostrada Sarre-Monte Bianco

Per consentire alcuni lavori di manutenzione programmata, il tratto dell'autostrada A5 gestito dalla Rav, la società Raccordo autostradale Valle d'Aosta, sarà chiusa durante quattro notti della prossima settimana. Nel dettaglio, la carreggiata nord in direzione del Monte Bianco sarà chiusa tra gli svincoli di Aosta ovest (Saint-Pierre) e Entrèves (Courmayeur) lunedì e martedì dalle 20.30 alle 5.30, per nove ore complessive. La carreggiata sud, in direzione Torino, sarà chiusa lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20.30 alle 6, tra gli svincoli di Entrèves e di Aosta ovest.