Aosta: una nuova mensa nel quartiere Dora

Una nuova mensa, al posto dell'edificio prefabbricato al centro di piazza Battaglione Cervino, che già ospitava la biblioteca comunale. Sarà realizzata al quartiere Dora di Aosta, grazie ai fondi del Pnrr. Il Comune di Aosta è stato ammesso con riserva, con una valutazione di 50 punti, all'avviso pubblico per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le risorse assegnate ammontano a 625.275 euro e consentiranno di realizzare l'ampliamento della scuola elementare, dove troverà posto il nuovo refettorio. Il vecchio prefabbricato sarà demolito, per fare spazio a un asilo nido da 24 posti.

"Per il Comune di Aosta l'intervento finanziato dal Pnrr ha un duplice risvolto- scrive l'amministrazione comunale in una nota- perché se da una parte si pone nell'alveo della più vasta riqualificazione del quartiere Dora, prevista dal bando di rigenerazione urbana approvato per un valore di circa 13 milioni di euro, dall'altra fa seguito alla prima posizione conquistata dal Comune nell'indice della qualità della vita dei bambini; primato conseguito nell'indagine del Sole 24 ore che è proprio legato alla presenza sul territorio di edifici scolastici con la mensa".

L'aggiudicazione di questo finanziamento- commenta il sindaco, Gianni Nuti- si inserisce nel percorso che abbiamo intrapreso nei confronti delle opportunità offerte dal Pnrr e che, dato il volume e la qualità dei progetti finora approvati, conferma la necessità di una struttura di assistenza per i fondi. Nello specifico di questo avviso, le risorse economiche disponibili rappresentano un ulteriore arricchimento dell'offerta dei servizi educativi che, unitamente a una ritrovata attenzione alle politiche alimentari nelle mense scolastiche, mira a migliorare il benessere dei bambini e dei ragazzi".