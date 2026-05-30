DICHIARAZIONE DEL SINDACO

Nella seduta in questione si sono verificati ritardi dovuti a impegni istituzionali concomitanti e disguidi organizzativi che hanno prodotto una situazione che non avremmo voluto, ma della quale assumiamo la responsabilità.

Questo però non autorizza a trasformare un problema organizzativo, certamente da correggere, in una rappresentazione di disinteresse o di mancanza di rispetto verso la città e verso le istituzioni. La maggioranza è quotidianamente impegnata nell’amministrazione del Comune, tra adempimenti ufficiali, dossier aperti, servizi e scelte che riguardano Aosta.

Proprio perché il Consiglio comunale merita rispetto, adotteremo da subito un metodo più rigoroso di coordinamento interno, affinché la presenza della maggioranza sia sempre garantita e situazioni simili non si ripetano.

Ai cittadini non servono né giustificazioni né polemiche. Serve serietà. E la serietà oggi consiste nel riconoscere un errore organizzativo nei tempi di convocazione, correggerlo e continuare il lavoro amministrativo con responsabilità, presenza e rispetto delle istituzioni.

Respingo quindi con chiarezza l’idea che da questo episodio si possa dedurre una mancanza di rispetto verso Aosta, verso i cittadini o verso il Consiglio comunale”.

Il sindaco Raffaele Rocco