Marché Vert Noël 2026/2027, aperte le candidature per il villaggio alpino nel cuore di Aosta

Il conto alla rovescia verso il Natale è già iniziato. Il Comune di Aosta ha infatti pubblicato l'avviso per la presentazione delle richieste di partecipazione all'edizione 2026/2027 del Marché Vert Noël, il tradizionale villaggio alpino che ogni anno richiama nel capoluogo regionale migliaia di visitatori provenienti dalla Valle d'Aosta, dall'Italia e dall'estero.

L'edizione 2026/2027 si svolgerà in piazza Émile Chanoux da sabato 21 novembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027, mentre l'inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 20 novembre alle ore 18. Un appuntamento ormai consolidato che rappresenta uno dei principali eventi turistici e commerciali dell'inverno valdostano, contribuendo a valorizzare le produzioni locali, l'artigianato di tradizione e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

L'avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 308 del 26 maggio 2026, è rivolto agli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai criteri di selezione stabiliti dall'Amministrazione comunale.

I mercatini saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10 e non chiuderanno prima delle ore 20, con sgombero delle aree entro le 20.30. Sono previste alcune deroghe per le festività: il giorno di Natale, 25 dicembre, l'apertura sarà alle ore 15, mentre il 1° gennaio gli stand accoglieranno il pubblico a partire dalle ore 11.

Gli interessati dovranno trasmettere la propria candidatura esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro martedì 30 giugno 2026 all'indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it, utilizzando il modello predisposto dal Comune e inviandolo dalla propria casella PEC, pena l'esclusione dalla procedura.

Per quanto riguarda i costi di partecipazione, la quota prevista per artigiani, produttori agricoli, imprese produttrici e operatori commerciali del settore dell'oggettistica è fissata in 3.800 euro oltre IVA. Gli operatori commerciali del comparto alimentare dovranno invece versare 4.000 euro oltre IVA. Per gli stand dedicati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande la quota ammonta a 10.000 euro oltre IVA.

L'avviso disciplina inoltre le modalità di versamento delle caparre e dei saldi, nonché le eventuali richieste relative al potenziamento della fornitura elettrica e all'utilizzo di stalli di parcheggio riservati.

La documentazione presentata sarà esaminata dall'apposita Commissione incaricata della valutazione delle candidature. L'assegnazione degli spazi espositivi resterà comunque subordinata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per l'organizzazione dell'evento.

Tutta la documentazione, compresi l'avviso pubblico e il modello di domanda, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Aosta, nella sezione dedicata al Marché Vert Noël.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del Comune di Aosta:

Marché Vert Noël 2026/2027 - Avviso e documentazione