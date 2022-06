Modifiche temporanee alla circolazione ad Aosta

Modifiche temporanee della circolazione ad Aosta per l’esecuzione dei lavori di scarico e di montaggio di una gru in area privata in via Monte Solarolo, tramite un’ordinanza.

Sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore dalle ore 00 dell’11 alle ore 24 del 12 giugno:

divieto di transito e di sosta , con relativa rimozione forzata, per tutti i veicoli (a eccezione, laddove possibile, dei mezzi di soccorso e di polizia in interventi di emergenza e a quelli autorizzati e indicati nella segnaletica di preavviso da parte del soggetto richiedente) in via Monte Solarolo;

, con relativa rimozione forzata, per tutti i veicoli (a eccezione, laddove possibile, dei mezzi di soccorso e di polizia in interventi di emergenza e a quelli autorizzati e indicati nella segnaletica di preavviso da parte del soggetto richiedente) in via Monte Solarolo; doppio senso di circolazione in via Monte Pasubio con obbligo per tutti i veicoli di fermarsi e dare la precedenza alla confluenza tra quest’ultima, via Monte Vodice e via Monte Solarolo,

con obbligo per tutti i veicoli di fermarsi e dare la precedenza alla confluenza tra quest’ultima, via Monte Vodice e via Monte Solarolo, divieto di sosta , con relativa rimozione forzata, per tutti i veicoli in via Monte Pasubio;

, con relativa rimozione forzata, per tutti i veicoli in via Monte Pasubio; limite di velocità a 30 Km/h in via Monte Pasubio per tutti i veicoli;

in via Monte Pasubio per tutti i veicoli; obbligo di svolta a sinistra e direzione di marcia Est – Ovest per tutti i veicoli in uscita dal parcheggio ubicato a Sud di via Monte Pasubio e in uscita da tutti gli accessi pubblici e privati ubicati su quest’ultima;

per tutti i veicoli in uscita dal parcheggio ubicato a Sud di via Monte Pasubio e in uscita da tutti gli accessi pubblici e privati ubicati su quest’ultima; divieto di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli sui primi cinque stalli di sosta del lato Est di via Monte Vodice, direzione Nord, a partire dalla confluenza con via Monte Pasubio;

con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli sui primi cinque stalli di sosta del lato Est di via Monte Vodice, direzione Nord, a partire dalla confluenza con via Monte Pasubio; divieto di transito in piazza della Repubblica per tutti i veicoli (corsie di scorrimento lato Nord), con obbligo di svolta a destra in corso Battaglione Aosta per i veicoli transitanti in via Monte Vodice, e a sinistra in corso Battaglione Aosta per i veicoli percorrenti viale Partigiani (tranne autorizzati ZTL centro Storico);

per tutti i veicoli (corsie di scorrimento lato Nord), con obbligo di svolta a destra in corso Battaglione Aosta per i veicoli transitanti in via Monte Vodice, e a sinistra in corso Battaglione Aosta per i veicoli percorrenti viale Partigiani (tranne autorizzati ZTL centro Storico); doppio senso di circolazione temporaneo in piazza della Repubblica, lato Sud (all’interno del parcheggio) con obbligo di fermarsi e dare precedenza in uscita su viale Partigiani.

Saranno affisse le indicazioni per portare a conoscenza di residenti e dei conducenti dei mezzi di soccorso del periodo di chiusura della strada e dei percorsi alternativi.