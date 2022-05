Pd approvati provvedimenti importanti malgrado la ridotta maggioranza

«Ancora una volta un Consiglio regionale importante nel quale questa maggioranza si è dimostrata compatta, approvando alcuni provvedimenti importantissimi.» È quanto rileva con soddisfazione il gruppo consiliare Federalisti Progressisti - Partito Democratico a seguito delle numerose leggi approvate nella seduta consiliare di mercoledì 25 maggio 2022.

Dei provvedimenti approvati, alcuni sono urgenti come le misure per lo svolgimento della prova scritta di conoscenza della lingua francese per gli studenti che affronteranno gli esami di fine ciclo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, le disposizioni per il trasporto pubblico gratuito in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina e da parte delle persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta.

L'Assemblea ha anche approvato il rendiconto e l'assestamento del Consiglio regionale, le disposizioni in materia di trasparenza e contenimento dei costi delle società partecipate, la prima variazione di bilancio di previsione finanziario e il rendiconto consolidato della Regione. Infine, sono state adottate due leggi fondamentali come la disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato e gli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

«Riteniamo - commentano i Consiglieri di FP-PD - che, in questo momento contingente, sia estremamente importante garantire una continuità legislativa e programmatica, l'attuale Giunta prosegue il lavoro con l'adozione di delibere e con la programmazione di competenza, mentre il lavoro consiliare parte dalle Commissioni per arrivare in Aula, con atti approvati positivamente come nella giornata di mercoledì. Un grande risultato, malgrado l'ambigua situazione e l'esile numero che sostiene l'attuale maggioranza, la quale continua a legiferare costantemente e proficuamente per la collettività valdostana.»