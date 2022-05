A causa di lavori urgenti riguardanti la posa di una trivella, lunedì 23 maggio dalle ore 6.00 alle ore 9.30 vi sarà il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Sant'Anselmo, all'altezza dei civici n.10 e n.12.

La circolazione riprenderà regolarmente al termine dei lavori previsti.