Ad Aosta parte il progetto "Sport nei Parchi"

E' in partenza il progetto “Sport nei Parchi”. Dalle ore 16 alle ore 19 di domani sabato 21 maggio, l’area dell’ex stadio “Puchoz”, dopo diversi lavori di manutenzione e pulizia, sarà aperta per tutti coloro che intendono fare esercizio fisico, rilassarsi, fare passeggiate o partecipare ad animazioni o corsi.

Le società ASD Basket School, SD M.A. Training 360 e SD CCS Cogne Aosta Volley, grazie alla partecipazione al bando indetto dal comune di Aosta, saranno a disposizione di ragazzi e adulti che intendono avvicinarsi alle discipline. A tal proposito, in previsione, vi sono percorsi e gare di basket, pallavolo, sedute di ginnastica dolce, yoga, pilates e tonificazione. L’appuntamento del fine settimana può quindi diventare anche un’occasione per cimentarsi in attività sportive nuove, come lo scherma, danza e tiro a segno.

Il progetto “Sport nei Parchi” mira ad essere il grande protagonista di questa estate, vista anche la volontà di individuare altre aree all’interno dei parchi per promuovere l’attività sportiva attraverso lo “Urban sport activity e weekend”, mediante la loro gestione da parte delle varie società sportive dilettantistiche. Spazi che durante la settimana potranno essere utilizzati per lo svolgimento dei corsi, mentre nel weekend possono diventare punti di ritrovo in cui poter svolgere attività gratuite, rivolte a tutti.