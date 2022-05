Tangenziale di Aosta chiusa per lavori, deviazione al traffico

La tangenziale di Aosta dell'autostrada A5 è chiusa da questa mattina alle 9 tra i caselli di Aosta est e Aosta ovest Saint-Pierre per consentire lo smontaggio della struttura in legno lamellare costruita nel 1994 per proteggere le due carreggiate dal passaggio della telecabina Aosta-Pila.

Il traffico, sia dei mezzi leggeri, sia dei tanti mezzi pesanti diretti al traforo del Monte Bianco, è stato deviato lungo la statale 26, che attraversa Quart, Saint-Christophe, la città di Aosta lungo corso Ivrea, via Roma e via Parigi e Sarre.

I primi tir sono transitati nella zona dell'ospedale Umberto Parini attorno alle 9.10: non sono segnalati particolari disagi alla circolazione.