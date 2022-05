Assemblea del gruppo EFA del Parlamento approva mozioni Alliance Valdôtaine

Alliance Valdôtaine esce dai confini della Petite Patrie e guarda al Parlamento Europeo quale interlocuto per affronatre concretamente le problematiche politico economiche della Valle.

Lo ha fatto partecipando attivamente allìAssembela dei deputati del gruppo Efa del Parlamento europeo dove ha presentato due mozioni che sono state approvate all'unanimità.

Una mozione impegna i deputati al Parlamento Europeo del gruppo EFA:

visti il cambiamento climatico in atto, il suo impatto sulle aree alpine, le particolarità dell'economia e dell'agricoltura di montagna, a sostenere iniziative che tengano conto delle problematiche della montagna, del vivere in montagna e sostengano “l’agricoltura eroica della montagna”, oltre a creare sinergie fruttuose fra i diversi territori; la seconda riguarda il Trattato sull’Unione europea nella parte che recita: "L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri [...] compreso il sistema delle autonomie locali e regionali".

"La dichiarazione comune del 10 marzo 2021 delle Presidenze di Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europea sulla cui base ha preso avvio la Conferenza sul Futuro dell'Europa - spiega Albert Chatrian, Coordinatore di Av, esprimendo soddisfazione per l'approvazione dei due documenti - ma le aspettative delle autonomie territoriali ancora insoddisfatte e la consapevolezza per cui le autorità substatali, in sinergia con il livello statale, debbano intraprendere un percorso sempre più attivo nella governance dell’Unione".

Per questo la mozione impegna "a riconoscere, condividere e rendere attivo, nelle sedi opportune, il ruolo riconosciuto ed attivo delle autonomie regionali, e delle autonomie regionali speciali, nell'ordinamento dell'Unione Europea".

L'Alleanza Libera Europea (ALE, inglese: European Free Alliance, EFA) è un partito politico europeo che raggruppa 45 partiti e movimenti che sostengono politiche di regionalismo, autonomismo, indipendentismo[1][2] o simili forme di federalismo o di autogoverno[3] per la propria regione o per le cosiddette nazioni senza Stato.

Al 2021 quattro regioni europee sono governate da partiti membri dell'ALE: le Fiandre da Jan Jambon (Nuova Alleanza Fiamminga), la Scozia da Nicola Sturgeon (Partito Nazionale Scozzese), la Catalogna da Pere Aragonès (Sinistra Repubblicana di Catalogna) e la Corsica da Gilles Simeoni (Femu a Corsica).

Al Parlamento europeo l'ALE fa parte del gruppo parlamentare di centro-sinistra I Verdi/Alleanza Libera Europea; ciononostante, i tre eurodeputati della Nuova Alleanza Fiamminga siedono nel gruppo dei Conservatori e Riformisti europei e l'eurodeputato di Solidarietà Basca siede nel gruppo della Sinistra.

Al Comitato europeo delle regioni gli esponenti dell'ALE siedono nel gruppo Alleanza Europea.(fonte Wikipedia)