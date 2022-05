Dopo i primi concerti della rassegna Assaggi musicali: giovani musicisti raccontano la musica, l’Associazione Sarre2Mila8, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Sarre, organizza una serata di approfondimento sul tema "La guerra in Ucraina: dalla storia all'attualità".

Daniele Di Tommaso, dottore di ricerca in geopolitica, cercherà di fornire chiavi interpretative del conflitto in corso partendo da un’analisi geopolitica, nelle quale rientrano considerazioni di carattere molto variegato, in relazione a geografia fisica, geografia culturale, religione e storia, ideologie, tradizioni geopolitiche nazionali, geografia economica, geostrategia. Senza trascurare l'importante questione della rappresentazione che gli attori in gioco nel conflitto danno di sé e degli avversari, anche in ambito propagandistico.