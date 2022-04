25 aprile Festa della Liberazione

Oggi, lunedì 25 aprile 2022, in occasione della Festa della Liberazione, il Presidente della Regione Erik Lavevaz, insieme al Sindaco di Aosta Gianni Nuti e al Vicepresidente nazionale ANPI, Alessandro Pollio Salimbeni, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose, ha reso omaggio a tutti i caduti in guerra con la deposizione di una corona al Cimitero comunale di Aosta e al Giardino della Rimembranza, in via Boniface Festaz. I momenti solenni della mattinata si sono conclusi in piazza Chanoux con l’Alzabandiera, la deposizione di una corona al Monumento del Soldato valdostano e con i discorsi celebrativi.

Per il Presidente della Regione Erik Lavevaz, la Festa della Liberazione, il 77° anniversario della Liberazione assume un significato particolare, impregnato di un forte valore politico e civile. Celebrare il 25 aprile significa rinnovare l’impegno a trovare la strada per la pace, confermando le affermazioni della Costituzione verso il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Lo sguardo non può che rivolgersi verso la deprecabile aggressione russa all’Ucraina, che mette alla prova quei valori conquistati proprio attraverso la Resistenza.

Il coinvolgimento dei civili in un conflitto sul territorio europeo richiama pagine dolorose della nostra storia, che invece devono insegnarci l’importanza della libertà, del rispetto reciproco, dell’accoglienza: valori che dobbiamo mettere al centro della nostra azione, con il coraggio di condannare chi li rifiuta e di ristabilire la centralità del dialogo e della diplomazia.