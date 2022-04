Erika Guichardaz 'Regionalizzazione Forestali e VVF un fallimento forestali'

"E' sotto gli occhi di tutti il fallimento della politica regionale in questi settori e non certo per colpa di Roma. Oggi erano in tanti a manifestare, in modo serio e rispettoso". Erika Guichardaz, capogruppo di PGC non usa mezzi termini per esprime il suo disappunto sulla gestione dei problemi evidenziati dal Corpo Forestale e dai Vigili del Fuoco.

"Ora - scrive su Fb - se si può cercare di giustificare la questione della norma di attuazione in mano alla commissione paritetica per la questione previdenziale (anche se anche qui ci sarebbe qualcosa da dire visto che Occhiena a febbraio dichiarava che 'non vi sono ancora degli schemi di attuazione, proprio perché è in corso l’interlocuzione con gli uffici della Regione Valle d’Aosta per comprendere l’entità e soprattutto quale sarà il bilancio che dovrà farsi carico di questo riallineamento"), non è possibile giustificare quanto è di competenza regionale".

La capogruppo di PCP richiama poi l'esigenza della creazione di un comparto sicurezza; revisione delle leggi e regolamenti per chiarire e rilanciare il ruolo dei due Corpi; creazione di una struttura adeguata e adeguamento della dotazione organica; sostituzione di mezzi vetusti e procedure CUS che piuttosto che risolvere, aumentano i problemi; creazione di un distaccamento in bassa valle dei VVFF per garantire un pari servizio a tutta la popolazione valdostana;carenza di corsi di aggiornamento nelle materie di competenza (selvicoltura, fauna selvatica, legislazione ambientale, movimentazione in montagna etc.), che rischia di annullare la professionalità e la competenza dimostrate fin'ora quotidianamente dal personale operativo.

E conclude: "Ecco, quando si parla di immobilismo si parla anche di questo".