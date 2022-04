Rigenerazione dei borghi: la Giunta Regionale delibera la proposta 'Arvier Agile'

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica che la Giunta regionale ha oggi deliberato la proposta ‘Arvier Agile’ quale progetto pilota della Valle d’Aosta nel quadro del finanziamento per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi del PNRR.

L’Esecutivo ha deciso di individuare direttamente la proposta del Comune di Arvier, ritenendola maggiormente meritevole, per completezza, trasversalità e innovatività degli interventi proposti, anche in considerazione di irregolarità amministrative rilevate in altre procedure comunali e del contenzioso pendente innanzi al Tar.

Si è infatti ritenuto necessario in questo momento garantire il mantenimento delle risorse a valere sul PNRR la cui assegnazione in via definitiva da parte del Ministero della Cultura è prevista per maggio 2022.