Progetto 'WE PRO Prossimità': sabato 9 aprile il terzo incontro ad Aosta

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali ricorda che sabato 9 aprile dalle ore 15 alle 18 ad Aosta, presso il CSV, in Rue Xavier de Maistre, 19, si terrà il terzo incontro sul progetto WE PRO Prossimità, finanziato dall’Assessorato stesso tramite il Programma di Cooperazione territoriale (FESR) Interreg V Italia Francia – Alcotra.

In particolare, mediante tale progetto si intendono sperimentare nuovi modelli di “welfare di prossimità” e sviluppare, nelle comunità di montagna, un esempio di rete di servizi alla persona, in grado di attivare l’ecosistema della salute e del benessere per raggiungere l’empowerment di prossimità.

Nell’ambito delle iniziative attuate in Valle d’Aosta, gli appuntamenti - che hanno inteso promuovere la Banca del tempo al fine di stimolare la riflessione sulla condivisione del tempo e sulla solidarietà – sono stati realizzati dalla cooperativa sociale L’Esprit à l’Envers, in collaborazione con la Co-progettazione Anziani Attivi Aosta tra l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Aosta e l’ATI di cooperative sociali “La Sorgente” e “L’Esprit à l’Envers”.

Il programma prevede gli interventi dei rappresentanti del Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta e delle associazioni locali, delle referenti dell’Associazione nazionale Banche del tempo, uno spettacolo di animazione e SandArt sull’importanza della condivisione e della solidarietà e una merenda finale. L’intero evento è gratuito, l’ingresso è consentito fino al raggiungimento della capienza delle sale ed è previsto un servizio di Baby sitting per bambini e famiglie.

Per informazioni rivolgersi al numero verde gratuito 800 559 332 del progetto “We-Pro Prossimità”.