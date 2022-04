Courmayeur: I Giovani avranno il loro Consiglio comunale

Saranno 15 i componenti del primo Consiglio dei Giovani di Courmayeur, nuovo organo istituzionale, il cui regolamento e indirizzi di azione sono stati approvati nella seduta del Consiglio comunale del 5 aprile 2022. Il Consiglio dei Giovani è lo strumento creato “per il necessario coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica dando così voce ad una parte fondamentale del tessuto sociale di Courmayeur” si legge nelle finalità del regolamento.

Il Consiglio avrà funzione formativa, consultiva e attuativa attraverso la realizzazione di uno o più piccoli progetti con budget limitato prestabilito. Il nuovo organo istituzionale ha, tra i suoi obiettivi, quello di indicare una lista delle esigenze dei giovani abitanti di Courmayeur, stabilirne le priorità e definire almeno un progetto pilota che verrà finanziato dall’Amministrazione. Progetto che il Consiglio dei Giovani dovrà seguire assiduamente fino alla sua realizzazione.

I partecipanti del Consiglio dei Giovani saranno inizialmente formati per la definizione dei ruoli, il funzionamento, gli strumenti, le tempistiche, il regolamento del Consiglio. Dopodiché, una volta autonomo, il Consiglio lavorerà al raggiungimento degli obiettivi, organizzandosi in gruppi di lavoro e/o individuando i compiti di ogni membro. Per la definizione delle esigenze e delle priorità, i partecipanti dovranno dotarsi di strumenti di intervista/raccolta di informazioni che siano rappresentativi della maggioranza dei giovani di Courmayeur.

Nel corso della prima seduta del Consiglio dei Giovani saranno eletti il Presidente del Consiglio dei Giovani, il Vicepresidente e il segretario verbalizzante, che rimarranno in carica per l’intero mandato del Consiglio stesso, individuato inizialmente in tre anni. L’impianto generale del Consiglio dei Giovani richiama quello del Consiglio comunale con alcune modifiche. Il Consiglio dei Giovani potrà, inoltre, costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.

Il Sindaco ed i membri della Giunta (o un Consigliere comunale da loro espressamente delegato) possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno sia del Consiglio dei Giovani che delle relative commissioni.

Le sedute del Consiglio dei Giovani saranno indicativamente mensili all’inizio e poi a cadenza trimestrale e la comunicazione della convocazione, con il relativo ordine del giorno, saranno resi pubblici sul sito del Comune di Courmayeur.