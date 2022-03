Il Ristorante Vecchio Ristoro unico rappresentante VdA nell'associazione Jire

JRE Jeunes Restaurateurs d’Europe, è un'associazione che raggruppa giovani chef e ristoratori di grande talento, che condividono una profonda passione per il cibo, per gli alimenti e la loro provenienza, la sostenibilità e l’innovazione in campo culinario. L’associazione nasce in Francia a metà degli anni Settanta e si basa sulla ricerca, sull'eccellenza e sullo scambio continuo quale fonte di crescita.

Passione e condivisione

La passione per il proprio lavoro è sicuramente il motore principale di ogni associato che, alla gastronomia della più alta qualità, combina l’interesse per la cucina europea, per i prodotti e le tradizioni locali. I giovani chef JRE amano condividere le loro esperienze e conoscenze culinarie e, per questo motivo, si incoraggiano a vicenda e traggono ispirazione dal talento di tutti gli associati. La solidarietà e lo scambio sono valori imprescindibili. Gli ospiti di un ristorante JRE hanno l’occasione di vivere una vera e propria esperienza gastronomica, grazie alla passione e alla bravura degli chef e alla straordinaria atmosfera offerta dai ristoranti.

JRE Italia ha celebrato i suoi 29 anni con l’appuntamento più atteso per l’Associazione: il Congresso Nazionale. Un momento di incontro, dialogo, scambio e condivisione che con la sua XXIX edizione è arrivato dopo due anni di stop causati dalla pandemia.

Filippo Oggioni

“Questi ventinove anni dell’associazione risultano oggi ancora più importanti perché frutto di un impegno condiviso da parte di tutti i soci, nonostante le difficoltà e i continui ostacoli che l’ultimo lungo periodo ha fatto trovare sulla strada di noi ristoratori. – spiega Filippo Saporito, Presidente JRE Italia – Potersi ritrovare per il nostro Congresso annuale ha rappresentato quel vero senso di ripartenza che mancava, ma deve essere anche considerato un ulteriore punto di partenza: quello dei progetti che abbiamo strutturato e che ci vedranno coinvolti in questo 2022 a fianco dei nostri Partner e di importanti realtà con le quali condividiamo una visione di intenti.



E poi la famiglia JRE Italia si è ulteriormente allargata dando il benvenuto a 4 nuovi giovani ingressi meritevoli.



“Quest’anno abbiamo ricevuto più di trenta richieste, ma abbiamo scelto solo questi quattro perché hanno davvero qualità spettacolari”, ha detto Saporito nel presentarli.



VECCHIO RISTORO:



Lo Chef Filippo Oggioni trova la sua vera vocazione per la cucina non nell’immediato, ma solo dopo un percorso di studi universitari riconosce la sua vera passione. Caratterizzano la sua formazione tappe importanti tra cui il Ristorante Gellius di Oderzo con Chef Alessandro Breda e l’Acquerello di Fagnano Olona con Chef Silvio Salmoiraghi, entrambi allievi di Gualtiero Marchesi. Il mantra della sua cucina si coniuga quindi in Italianità e Freschezza.

Tutte le preparazioni sono eseguito à la minute, evitando convintamente cotture sottovuoto e altre tecniche, prestando invece grande attenzione alle salse e alla varietà dei condimenti, valorizzando ed attualizzando anche ricette storiche della cucina italiana e francese.

Nell’estate del 2019 rileva il Vecchio Ristoro, punto di riferimento storico della città di Aosta per la ristorazione di alta gamma, insieme all’amico e socio Paolo Bariani (direttore e Sommelier) con cui era precedentemente titolare del Dandelion Cuisine de Montagne di Courmayeur. Nel 2021 dopo appena un anno di attività riceve dalla prestigiosa Guida Michelin la prima stella. Nel 2022 entra a far parte della prestigiosa associazione JRE Jeunes Restaurateurs d’Europe.