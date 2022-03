GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

QUESTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO STAMPA

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha concesso un contributo di 1 milione di euro all’I.v.a.t. (Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition), dei quali 300 mila destinati alla gestione del M.a.v. (Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione), per il sostegno dell’attività 2022.

L’Esecutivo ha concesso contributi a favore del Comune di Antey-Saint-André (11.340 euro) e della Pro Loco di Rhêmes-Notre-Dame (4.615 euro) per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione.

Il Governo ha autorizzato Vallée d’Aoste Structure ad insediare un’impresa di costruzioni all’interno di un immobile sito nel Comune di Arnad.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la concessione del contributo 2022 alla Fondazione Gran Paradiso come concorso alle spese necessarie per il funzionamento ordinario. La prenotazione di spesa è pari a 269.500 euro per il 2022 e a 115.500 euro per il 2023.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Il Governo regionale ha approvato il bilancio di previsione dell’Area Vda, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Valle d’Aosta, per il triennio 2022/2024 e l’assegnazione dell’importo per le spese di funzionamento per il 2022. Allo scopo sono stati prenotati 1.200.000 euro.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

L’Esecutivo regionale ha approvato la cessione gratuita ad associazioni e scuole, operanti nel territorio regionale, di apparecchiature informatiche dichiarate fuori uso e non più utilizzabili dagli uffici dell’Amministrazione regionale.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Le Gouvernement a approuvé l’organisation de la 70ème édition des Floralies, l’Assemblée des Chœurs et des Groupes folkloriques valdôtains en programme du 29 mai au 4 juin 2022.

L’Esecutivo ha approvato la concessione del contributo a sostegno delle bande musicali della Valle d’Aosta per l’organizzazione del raduno annuale.

Sono stati concessi una serie di contributi ad Associazioni sportive varie a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive relative al periodo che va da febbraio ad aprile 2022. Approvata, anche, la concessione del contributo forfettario a favore del Comitato Valdostano Fisi-Asiva (Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta) a sostegno dell’attività sportiva istituzionale del 2022.

ISTRUZIONE, UNIVERISTÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Il Governo ha determinato il contributo a favore della congregazione delle suore di San Giuseppe di Aosta. L’ammontare è pari a 144.800 euro per il 2022 e a 36.200 per il 2023.

La Giunta ha approvato l’organizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche regionali, interregionali e nazionali dedicate agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione e che saranno calendarizzate dal 28 marzo al 30 giugno 2022. L’importo stanziato è pari a 54.400 euro.

Approvato il piano finanziario 2022 e la relativa relazione illustrativa delle attività dell’Ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles. Allo scopo sono stati stanziati 50 mila euro. Il piano ammonta a 121.266 euro; la parte restante è carico di Finaosta Spa.