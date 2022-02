Lega contro il Dolore ‘superare le criticità causate dalla pandemia'

La Lega Italiana contro il Dolore-Valle d’Aosta auspica il superamento di pesanti criticità attinenti i servizi di terapia del dolore e cure palliative, di cui alla L. n. 38/2010 e alla “Carta dei diritti del sofferente (Aosta, 10 maggio 2014)”.

In una nota ricorda che “il dovere primario di chi opera a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito come bene del singolo e della collettività, non consiste solo nel perseguire la guarigione ma anche nell’assicurare il rispetto della dignità della persona, considerati l’obbligo di legge anche a livello di cartella clinica per quanto attiene il dolore percepito, tenuto conto dei drammi ricadenti su persone famiglie collettività”.

LICD-VdA auspica “una virtuosa ripresa dei servizi anche interventistici di terapia del dolore, con conseguente ricollocamento post covid e idoneo potenziamento del personale medico e infermieristico assegnato al servizio ospedaliero a copertura quantomeno delle presenze previste in organico come indispensabili per assicurare l’osservanza di legge”.

Sollecita ancora “la regolare riapertura - sempre a termini di legge - dei servizi ambulatoriali di Morgex e Donnas, chiusi rispettivamente dal febbraio 2020 e dal giugno 2021, e la convocazione, inevasa da otto anni benché prevista dalla legge 38, del COTEST-Comitato Ospedale e Territorio senza Dolore) così come il superamento del mancato recepimento dell’assetto organizzativo previsto dalla legge 38 e successivi accordi Stato-Regioni in ordine ad organizzazione ed erogazione delle cure palliative, in atto dal 2012”.