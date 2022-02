L’Assessore Davide Sapinet ha incontrato il nuovo direttivo dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali

La riunione era stata convocata per avviare un confronto sui principali temi che riguardano i diversi ambiti di competenza dell’Assessorato e che interessano l’attività degli iscritti all’Ordine. In particolare, il nuovo Consiglio direttivo, presieduto dalla Presidente Elena Pittana e dal vice-Presidente Roberto Gaudio, si è soffermato sulla richiesta di un coinvolgimento dell’ente nella predisposizione delle nuove misure della prossima programmazione dei fondi europei per il periodo 2023/27 e nella discussione in vista della preparazione di una legge regionale per il settore forestale, che recepisca gli indirizzi nazionali contenuti nel Testo unico forestale e per il quale sono stati approvati alcuni decreti attuativi.

“Ringrazio i rappresentanti dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali per questo incontro, del quale ho molto apprezzato lo spirito costruttivo - ha commentato l’Assessore Sapinet - Un approccio concreto e un dialogo sin da subito concentrato su alcuni temi specifici, per i quali il Consiglio direttivo si è fatto portavoce di contenuti interessanti e di suggerimenti preziosi. Ora il confronto proseguirà con degli incontri tecnici con le Strutture dei due dipartimenti”.