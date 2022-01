Alla Cittadella dei giovani di Aosta un calendario ricco di eventi, corsi e laboratori permanenti

La Cittadella dei giovani di Aosta guarda ai prossimi due anni con una proposta articolata in tre diverse sezioni: gli eventi, i corsi e i laboratori permanenti: "La nostra volontà è stata di accogliere le proposte che sono arrivate ed arrivano dall'esterno - spiega il direttore Jean Frassy - per un'offerta variegata che rispecchi gli interessi di una pluralità di utenti. Progetti legati al lavoro, alla socialità, alla cultura ed all'attualità che non siano solo iniziative puntuali ma spazi aperti ben ponderati e che interagiscono tra loro". Il calendario degli eventi del primo trimestre del 2022, in parte già avviato, è stato presentato questa mattina.



Il trait d'union - spiega Elena Pisu, componente del coordinamento della programmazione della Cittadella - è il legame tra l'aspetto pratico, formativo e di approfondimento: "Scambio, condivisione e dibattito si uniscono sia negli spettacoli che nelle rassegne, anche con attività collaterali e percorsi di riflessione. I corsi sono proposte più tradizionali di formazione per approfondire determinate discipline, mentre i laboratori permanenti sono degli spazi, collegati tra di loro, con momenti di incontro per i ragazzi e le ragazze che vogliono mettersi in gioco in prima persona. Una partecipazione diretta che propone una restituzione alla cittadinanza ma anche incontri con esperti delle varie discipline, per offrire una visione diversa e plurale".



Uno dei laboratori permanenti è "TutteStorie", una coprogettazione tra la Cittadella e l'associazione culturale Solal, rappresentata da Viviana Rosi: "L'arte di raccontare storie - sostiene - è la base di ogni linguaggio artistico. 'TutteStorie' è un laboratorio che contiene tanti laboratori ed indaga in maniera interdisciplinare le forme dei vari linguaggi dello storytelling, dal fumetto alla scrittura creativa, dalla performance art alla fotografia, dal video ai podcast. Il percorso si concluderà a giugno con un vero e proprio festival. Tutto questo, oltre a fornire consapevolezze e competenze, rientra nel cosiddetto 'welfare culturale': la cultura rappresenta uno strumento efficace per garantire un maggiore benessere, con particolare attenzione ai giovani".