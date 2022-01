Laissez un syndic voter le Président de la République

De septennat en septennat, les différents Présidents de la République ont toujours été moins garants de l'Autonomie de la Vallée d'Aoste, M. Mattarella a même laissé qu’elle vienne piétinée par les condamnations de la Cour Costitutionelle.

Sans tomber dans la démagogie, P.A.S. accorde très peu de confiance à quelconque prochain représentant romain et se réserve le droit d'exprimer tout jugement en fonction de ses actions futures, et s'engage donc à poursuivre son projet politique pour que la Vallée d'Aoste soit libre et indépendante Cela dit, P.A.S. dans la situation actuelle, salue l'appel du journaliste M. Piero Minuzzo et invite le conseil régional à désigner un syndic de la Vallée d'Aoste comme grand électeur.

En plus de nous différencier des autres régions remarquant notre Autonomie, nous rendrions hommage à ces véritables représentants de la société valdôtaine, le rempart qui a pris en charge la gestion de la pandémie dans l'urgence l'année dernière.

Ce serait aussi un acte symbolique, mais en même temps concret, de réitérer l'importance de nos petites communes et de leurs syndic pour la protection du territoire, le maintien de l'environnement.